Министр обороны Алексей Резников: Многие страны готовы оказывать нам военную помощь, но некоторые делают это молча

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Полищук Максим / УНИАН

Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Канада и балтийские союзники публично объявляют о предоставлении Украине военной помощи. В то же время, по словам министра обороны Алексея Резникова, есть страны, которые делают это молча.

Об этом чиновник рассказал в интервью «Левому берегу».

«Многие страны готовы оказывать нам помощь, некоторые делают это молча. Возможно, когда-нибудь мы это обнародуем. У каждой страны есть свои политические зависимости, в том числе от отношений с Российской Федерацией, внутриполитические зависимости. Но что радует — правительства стран идут на беспрецедентные шаги, дают нам то, о чем мы с вами раньше и не мечтали», — подчеркнул Резников.

Журналистка спросила министра, почему соседняя Польша до сих пор не предоставила Украине никакой помощи, на что он анонсировал поднятие этого вопроса на платформе «Люблинского треугольника».

«Мы уже получили предложение военно-технической помощи от наших партнеров из Министерства национальной обороны Польши. Сейчас анализируем и уточняем детали. Для нас это очень важно. Позиция Польши для меня абсолютно комфортна, мы дружим с Польшей. Здесь все хорошо», — подчеркнул глава Минобороны.

Также он выразил возмущение политикой Германии, которая до сих пор не изменила свою позицию относительно предоставления именно военно-технической помощи Украине.

«Я пока не говорю о гуманитарной помощи или о лечении наших военных. Я считаю несправедливым, что когда речь идет о достройке «Северного потока — 2», официальные лица Германии продолжают декларировать, что помогать Украине не нужно, скорее, предоставить ей возможность защищаться», — подчеркнул Резников.

Кроме того, он отметил, что Берлин не только блокирует собственные поставки оружия, но и запрещает это делать другим странам.