Германия вернула Украину в список стран с высоким уровнем заражения коронавирусом и ужесточила правила въезда

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Marco Verch / Flickr

Германия снова внесла Украину в список стран с высоким риском заражения коронавирусом и ужесточила правила въезда для украинцев.

Об этом сообщается на сайте Института имени Роберта Коха, подчиненного Минздраву страны.

Как отмечается, с 30 января въезжающие из Украины в Германию люди обязаны отбыть 10-дневный карантин, досрочно завершить изоляцию можно только через пять дней после пересечения границы, если тест будет отрицательным.

В то же время это не касается полностью вакцинированных туристов и тех, кто уже переболел коронавирусом.

Кроме того, перед въездом в страну необходимо зарегистрироваться на специальном сайте, где нужно указать свои данные о вакцинации.

Дети до 12 лет должны находиться в карантине в течение пяти дней и могут завершить его без теста на коронавирус.

В список стран с высоким риском заражения коронавирусом также вошли Афганистан, Куба, Пакистан, Гватемала, Бангладеш, Кыргызстан, Оман, Палау, Сингапур и французская заморская территория Новая Каледония.

В Институте Коха подчеркнули, что требования о карантине распространяются на людей с любым гражданством, если они в течение последних 10 дней были в этих странах.

Эти ограничения будут действовать до 3 марта, после чего могут быть пересмотрены.