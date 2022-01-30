Германия вернула Украину в список стран с высоким уровнем заражения коронавирусом и ужесточила правила въезда
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Marco Verch / Flickr
Германия снова внесла Украину в список стран с высоким риском заражения коронавирусом и ужесточила правила въезда для украинцев.
Об этом сообщается на сайте Института имени Роберта Коха, подчиненного Минздраву страны.
Как отмечается, с 30 января въезжающие из Украины в Германию люди обязаны отбыть 10-дневный карантин, досрочно завершить изоляцию можно только через пять дней после пересечения границы, если тест будет отрицательным.
В то же время это не касается полностью вакцинированных туристов и тех, кто уже переболел коронавирусом.
Кроме того, перед въездом в страну необходимо зарегистрироваться на специальном сайте, где нужно указать свои данные о вакцинации.
Дети до 12 лет должны находиться в карантине в течение пяти дней и могут завершить его без теста на коронавирус.
В список стран с высоким риском заражения коронавирусом также вошли Афганистан, Куба, Пакистан, Гватемала, Бангладеш, Кыргызстан, Оман, Палау, Сингапур и французская заморская территория Новая Каледония.
В Институте Коха подчеркнули, что требования о карантине распространяются на людей с любым гражданством, если они в течение последних 10 дней были в этих странах.
Эти ограничения будут действовать до 3 марта, после чего могут быть пересмотрены.
- С 10 октября 2021 года Украина уже находилась в перечне стран высокого риска для Германии. С 9 января требования были ослаблены.
- В Украине с середины января начал резко расти уровень заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки (29 января) зафиксировали 24,5 тысячи новых зараженных коронавирусом.
- 27 января в Украине выявили наибольшее количество заболевших в сутки с начала пандемии — более 32 тысяч.
- Ранее правительство заверило, что вводить локдауны в Украине больше не будут, поскольку в стране высокие темпы вакцинации.