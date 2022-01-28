В Украину прибыл четвертый самолет с военной помощью от США
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Twitter / Алексей Резников
В пятницу, 28 января, в Украину прибыла четвертая партия военной помощи от США.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Twitter.
«На этот раз 4-я птица доставила в Украину 81 тонну боеприпасов разного калибра», — рассказал он.
По словам главы украинского Минобороны, на следующей неделе также запланировано прибытие самолетов с военно-технической помощью для усиления обороноспособности Украины.
- Помощь Украине США оказывают на фоне возможного вторжения войск России. Первый самолет с новой партией американской помощи прибыл в Украину в ночь на 22 января. Среди 90 тонн оружия и боеприпасов были Javelin и одноразовые реактивные гранатометы SMAW-D. После этого были еще два самолета — 23 января и 25 января.
- Ранее противотанковое оружие передала Британия. Также оружие планируют передать страны Балтии — речь идет о Javelin и Stinger.
- 15 декабря 2021 года Сенат США принял оборонный бюджет, предусматривающий выделение Украине $300 миллионов военной помощи. В прошлом году Украина получила от США помощь в виде боеприпасов, вооружения, медоборудования, катеров и прочего. В МИД Украины сообщили, что материально-техническая помощь украинской стороне составляет более 130 миллионов долларов.