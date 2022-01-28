В Украину прибыл четвертый самолет с военной помощью от США

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Twitter / Алексей Резников

В пятницу, 28 января, в Украину прибыла четвертая партия военной помощи от США.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Twitter.

«На этот раз 4-я птица доставила в Украину 81 тонну боеприпасов разного калибра», — рассказал он.

Twitter / Алексей Резников

По словам главы украинского Минобороны, на следующей неделе также запланировано прибытие самолетов с военно-технической помощью для усиления обороноспособности Украины.