Зеленский во второй раз с начала года созвонился с Байденом. О чем говорили президенты
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Пресс-служба Офиса президента Украины
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден в третий раз за последние два месяца провели телефонный разговор. Стороны во второй раз с начала года обсудили возможную угрозу нового вторжения России на территорию Украины.
Зеленский отметил, что разговор с Байденом был долгий, поскольку они обсуждали последние дипломатические усилия по вопросу деэскалации. По словам украинского президента, Вашингтон и Киев договорились о совместных действиях на будущее и возможностях финансовой поддержки Украины.
Также Зеленский поблагодарил главу Белого дома за постоянную военную помощь.
- Уже четыре месяца на границе с Украиной находится рекордное количество российских военных — более ста тысяч. Западные и украинские разведки и СМИ постоянно говорят об угрозе вторжения. 11 января NYT сообщила, что РФ перебрасывает в границу с Украиной боевые и транспортные вертолеты.
- Чтобы помешать вторжению, США неделю вели переговоры с российскими дипломатами. В России назвали переговоры безрезультатными и снова угрожали, в США переговоры оценили оптимистичнее и сказали, что мяч на стороне России, хотя не исключили, что РФ все-таки готовит нападение на Украину.
- 9 декабря 2021 года Зеленский уже разговаривал с Байденом, а 3 января 2022 года они говорили снова. После этого в Украину прилетал госсекретарь США Энтони Блинкен. Переговоры прошли на фоне обострения отношений с Россией, требующей от НАТО гарантий нерасширения на восток.