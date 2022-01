На аукционе за более £1 миллиона продали миниатюру с граффити Бэнкси

Новости

Instagram / Banksy

На аукционе в английском городе Ньюкасл за более чем миллион фунтов стерлингов продали миниатюрную конюшню, которую британский художник Бенкси разукрасил граффити. Там он написал Go big or go home (Все или ничего).

Об этом сообщает BBC.

Работу художника продали менее чем за две минуты с момента, когда стартовал аукцион.

Покупку совершил неизвестный мужчина. Он позвонил по телефону во время аукциона и приобрел миниатюрную конюшню за 800 тысяч фунтов стерлингов, но из-за дополнительной комиссии и гонорара художнику общая сумма превысила миллион фунтов.