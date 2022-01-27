«Достигли высоты в 20 км». Северная Корея провела шестой за месяц запуск баллистических ракет
- Автор:
- Олег Панфилович
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Getty Images
В четверг Северная Корея провела запуск двух баллистических ракет малой дальности у восточного побережья Корейского полуострова.
Об этом пишет CNN.
Это шестой запуск ракет в текущем месяце. Два снаряда были запущены утром из Хамхына недалеко от центрально-восточного побережья Северной Кореи, попали в Восточное море, пролетев около 190 километров и достигнув высоты около 20 километров, заявили южнокорейские военные.
Предыдущий запуск состоялся 25 января. Перед этим Северная Корея подтвердила, что 17 января провела испытание двух тактических управляемых ракет. Эти испытания прошли вслед за тремя предыдущими: Северная Корея заявила об успешных испытаниях гиперзвуковых ракет 5 января и 11 января, а 14 января Пхеньян также опробовал две баллистические ракеты малой дальности, которые запустил с поезда.
- В начале года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что значительно укрепит армию. Это может свидетельствовать о новом этапе развития ракетной программы страны. США и Запад призывают Северную Корею отказаться от ядерного оружия.
- Северная Корея продвигает свои ракетные испытания, поскольку Южная Корея тоже разрабатывает собственное оружие, что, по мнению наблюдателей, превратилось в своеобразную гонку на Корейском полуострове. Сеул недавно представил ракету, запускаемую с подводных лодок. В ближайшее время Южная Корея намерена запустить и собственную космическую ракету.