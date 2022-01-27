«Достигли высоты в 20 км». Северная Корея провела шестой за месяц запуск баллистических ракет

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В четверг Северная Корея провела запуск двух баллистических ракет малой дальности у восточного побережья Корейского полуострова.

Об этом пишет CNN.

Это шестой запуск ракет в текущем месяце. Два снаряда были запущены утром из Хамхына недалеко от центрально-восточного побережья Северной Кореи, попали в Восточное море, пролетев около 190 километров и достигнув высоты около 20 километров, заявили южнокорейские военные.

Предыдущий запуск состоялся 25 января. Перед этим Северная Корея подтвердила, что 17 января провела испытание двух тактических управляемых ракет. Эти испытания прошли вслед за тремя предыдущими: Северная Корея заявила об успешных испытаниях гиперзвуковых ракет 5 января и 11 января, а 14 января Пхеньян также опробовал две баллистические ракеты малой дальности, которые запустил с поезда.