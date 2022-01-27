В «Слуге народа» 23 депутата с коронавирусом. Это самый высокий показатель во фракции за всю пандемию
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- Костя Андрейковец
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Соколовская Инна / УНИАН
Во фракции «Слуга народа» коронавирус подтвержден уже у 23 народных депутатов.
Спикер СН Юлия Палийчук сообщила, что по состоянию на утро 27 января во фракции выявили еще шестерых зараженных депутатов. 23 больных — это самый высокий показатель во фракции за весь период пандемии.
Ранее она сообщала, что в Верховной Раде наблюдается тенденция к увеличению количества заболевших COVID-19. По ее информации, на 26 января коронавирусом болели минимум 45 сотрудников аппарата парламента.
Нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк говорил, что Рада на следующей неделе уйдет на карантин до 15 февраля. Инициировано совещание с участием глав фракций и групп, на котором обсудят формат работы парламента на следующей неделе.
- 19 января в Украине объявили о начале вспышки коронавируса. С тех пор в «оранжевую» зону карантина попала половина областей, а две западные оказались в «красной» зоне. В стране наблюдается резкий рост числа больных — за 26 января выявили более 32 тысяч новых больных.