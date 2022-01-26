Минздрав Украины зарегистрировал таблетки от Merck для лечения коронавируса

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Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало для экстренного применения таблетки «Молнупиравир» от американской компании Merck. Их используют для лечения коронавируса, в первую очередь, в группах риска, чтобы обезопасить больных от перехода с легкой степени тяжести к средней и тяжелой.

Об этом Минздрав сообщил 26 января.

Украина уже заказала 300 тысяч курсов препарата, поставки ожидаются в ближайшее время.

«Мы начали готовиться к очередной волне ковида заранее. Поэтому еще в прошлом году начались переговоры о закупке 300 тысяч курсов препарата «Молнупиравир». Сейчас Минздрав завершил регистрацию препарата, поэтому ожидаем его поставки в ближайшее время», — отметил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

«Молнупиравир» — это препарат прямого действия, который блокирует фермент, необходимый вирусу для воспроизведения генетического кода, и таким образом предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Препарат — это таблетки, поэтому нет особых требований к хранению и его удобно принимать.

В мире это лекарство используется для пациентов, имеющих хоть один фактор риска: избыточный вес, возраст более 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца.

27 ноября стало известно, что таблетки менее эффективны, чем считалось. Согласно данным, представленным Merck, прием таблеток при клинических испытаниях снизил риск госпитализации или смерти на 30%, тогда как еще в начале октября компания, основываясь на предварительных данных, заявляла о сокращении риска госпитализации или смерти на 50%.