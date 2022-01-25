Третий борт военной помощи США доставил в Украину 300 комплексов Javelin

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Сайт посольства США в Украине

Прибывшая сегодня в Украину военная помощь США включает 300 противотанковых ракетных комплексов Javelin. В общей сложности прибыло 79 тонн безопасности для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщило посольство США в Украине.

«Сегодня вечером в аэропорт «Борисполь» в Киев прибыла третья партия пакета помощи на сумму 200 миллионов долларов, принятого президентом Джо Байденом. Соединенные Штаты поддерживают Украину, и мы будем продолжать оказывать необходимую поддержку в дальнейшем», — говорится в сообщении.

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил союзников за помощь и анонсировал прибытие четвертого борта.

Предыдущие две партии прибыли 22 января и 23 января соответственно. Среди оружия и боеприпасов были Javelin и одноразовые реактивные гранатометы SMAW-D. Недавно США выделили дополнительно $200 миллионов на военную помощь Украине.