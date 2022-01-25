Оккупационный суд Крыма оставил в СИЗО замглавы Меджлиса Джеляла и еще двух активистов
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- Костя Андрейковец
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Facebook / Рефат Чубаров
Так называемый Верховный суд оккупированного Крыма оставил в СИЗО минимум до 23 февраля заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла, а также активистов Асана и Азиза Ахтемовых.
Об этом «Крым.Реалии» сообщил адвокат Николай Полозов.
Суд отклонил апелляционные жалобы. Адвокат заявил о давлении. «Заседание прошло в закрытом режиме, а сам суд был усилен спецназом ФСИН, что мы однозначно считаем давлением и попыткой закрыть рот», — сказал Полозов.
Ранее он сообщал, что Джеляла содержат «в жесточайшей изоляции от внешнего мира», а Азиз Ахтемов жаловался на то, что ему не доставляют все письма.
- 3 и 4 сентября 2021 года ФСБ РФ в Крыму задержала заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла, а также активистов Эльдара Одаманова, братьев Азиза и Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова. Им предъявили обвинения в диверсии на газопроводе, а 6 сентября «суд» арестовал Джеляла на два месяца.
- 10 сентября ФСБ переквалифицировала дело Джеляла на более тяжкое обвинение. 23 сентября Джеляла обвинили в хранении, передаче и ношении взрывчатых веществ. В ноябре ему добавили контрабанду взрывного устройства, а в декабре — нанесение ущерба. Предварительное расследование российских силовиков завершено.
- При этом, по делу о «диверсии на газопроводе» в селе Перевальное ФСБ продолжила обыски у крымских татар. Также известен случай пыток.