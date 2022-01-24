Петр Порошенко пришел в ГБР на вызов, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователя

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Стас Козлюк / Бабель

Пятый президент Украины Петр Порошенко, подозреваемый в государственной измене по так называемому «угольному делу», прибыл по вызову в Государственное бюро расследований, но через семь минут покинул помещение, не дождавшись следователя. В ГБР расценивают это как «ненадлежащее исполнение подозреваемым возложенных на него обязанностей».

По данным бюро, сегодня к 16:00 Порошенко был вызван к следователю. Он прибыл с опозданием, в 16:11 его адвокат позвонил следователю и сообщил о прибытии. Через четыре минуты следователь пришел в холл, но Порошенко и его защиты там уже не было.

Адвокат Игорь Головань не назвал следователю причину такого поступка. В общей сложности фигурант дела и его адвокаты находились в помещении ГБР около семи минут.

«Они покинули бюро, достоверно зная, что следователь ждет их и готов к встрече», — сообщили в ГБР.

Адвокат Порошенко Илья Новиков на своей странице в Facebook опубликовал видео, на котором видно, что пятый президент находится в холле здания ГБР.

«Можем зафиксировать, что нас тут никто не ждал. Сейчас уже 16:12, да? Мы даже не знаем, приглашали ли нас. У нас нет никакого подтверждения», — заявил Порошенко, после чего он ушел с адвокатами.