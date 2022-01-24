Телескоп Hubble сфотографировал звездолет из трех галактик

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Hubble Space Telescope

Космический телескоп Hubble благодаря своей широкоугольной универсальной камере WFC3 сфотографировал группу трех галактик, получивших коллективное название NGC 7764A. Системы звездных скоплений расположены в созвездии Феникс.

Об этом сообщает обсерватория Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Сфотографированные галактики расположены в 425 миллионах световых лет от Земли.

Hubble Space Telescope

Каждая из этих галактих имеет свое отдельное наименование – NGC 7764A1, NGC 7764A2 и NGC 7764A3 соответственно.

В верхнем правом углу кажется, что две галактики взаимодействуют между собой, но на самом деле они крайне редко сталкиваются друг с другом.

Пока неясно, действительно ли галактика в левом нижнем углу взаимодействует с двумя другими, хотя они настолько близки в космосе, что исследователи считают это возможным.

Совместное взаимодействие между этими галактиками привело к тому, что обе галактики в верхнем правом углу образовали форму, которая с точки зрения нашей Солнечной системы напоминает звездолет USS Enterprise из фильма «Звездный путь»

Открывателем этого объекта является британский астроном Джон Гершель, впервые наблюдавший за объектом 4 октября 1836 года.

Телескоп Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он посылает на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. Аппарат уже провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов.