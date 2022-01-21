Дело Протасевича: США обвинили в авиационном пиратстве четырех беларусских чиновников, им грозит пожизненное

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США выдвинули официальные обвинения в авиационном пиратстве четырем беларусским чиновникам из-за принудительной посадки самолета Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем на борту.

Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции США.

Прокуратура утверждает, что чиновники использовали ложную угрозу взрыва бомбы, чтобы перенаправить рейс Ryanair в столицу Беларуси, где и задержали Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. В США заявили, что инцидент был «безрассудным нарушением».

Штаты обвинили в авиационном пиратстве:

Леонида Николаевича Чуро и Олега Казючица — это генеральный директор и заместитель генерального директора Государственной аэронавигационной службы Беларуси;

Андрея Анатольевича Лну и Фну Лну — сотрудников госбезопасности.

Все они остаются на свободе в Беларуси. Им грозит пожизненное заключение, если Штаты докажут их вину.

Согласно обвинениям, Чуро лично сообщил об «угрозе взрыва» беларусским авиадиспетчерам перед вылетом рейса Ryanair в Вильнюс из Греции. Заместитель Чуро Казючиц позже попытался сфальсифицировать протокол инцидента, чтобы скрыть угрозу взрыва и причастность работников госбезопасности.