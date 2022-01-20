Появление «зеленых человечков» и кибератаки. Джо Байден объяснил, что в США сочтут вторжением России в Украину

Новости

Gage Skidmore / Flickr

Президент США Джо Байден предупредил Россию, что любое пересечение границы Украины организованными подразделениями будет считаться вторжением.

Об этом он заявил на встрече с членами Целевой группы по внедрению инфраструктуры в США 20 января.

«Если любые мобилизованные российские подразделения пересекут украинскую границу, это будет вторжением, которое будет встречено жестким и скоординированным экономическим ответом. Его я подробно обсудил с нашими союзниками, а также очень четко изложил президенту Путину. Если Путин сделает этот выбор, Россия заплатит большую цену», — сказал Байден.

Также президент США уточнил, что предупреждение распространяется и на возможные действия невоенного характера, в частности перебрасывание «зеленых человечков» и кибератаки.

«Россия давно использует другие методы для агрессии, чем открытые военные действия. Полувоенная тактика, так называемые атаки в серой зоне, действия российских военных, которые не носят российскую форму. Помните, когда они вошли на Донбасс? «Зеленые человечки». Они на ежедневной основе были со сторонниками России. И Россия заявляла, что там никого нет. Это относится к «зеленым человечкам» в форме и кибератакам. Мы должны быть готовы дать решительный и совместный ответ и на это с применением различных инструментов, которые есть в нашем распоряжении», — добавил он.