В Молдове хотят ввести режим чрезвычайного положения в энергетике. Россия снова угрожает перекрыть газ

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Немеш Янош / УНИАН

В Молдове планируют ввести режим чрезвычайного положения в энергетике. Россия снова угрожает прекратить поставки газа.

Об этом пишет NewsMaker.

Соответствующее решение правительство приняло 19 января. Его еще должен одобрить парламент, который соберется на заседание 20 января.

«Проект предусматривает, что распоряжения чрезвычайной комиссии вступят в силу сразу после их принятия. Предлагаем ввести режим ЧС на 60 дней, учитывая, что похожая ситуация может повториться в феврале и марте», — отметил вице-премьер и министр инфраструктуры Андрей Спыну.

Накануне Россия предупредила, что 20 января прекратит поставлять газ, если компания «Молдовагаз» не оплатит поставки. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заверила, что страна успеет рассчитаться за газ.

До 20 января Молдова должна выплатить России $63 миллиона аванса за поставки газа. Однако компания «Молдовагаз» может заплатить всего $38 миллионов. Гаврилица отметила, что ранее «Газпром» разрешал компании в холодное время года платить за поставки газа с отсрочкой на несколько месяцев.

Следует отметить, что 50% акций компании «Молдовагаз» принадлежат российскому «Газпрому», 35,33% — правительству Молдовы, а 13,44% — администрации непризнанного Приднестровья. Через эту компанию Россия поставляет газ в Молдову и непризнанное Приднестровье и фактически накапливает долги сама перед собой. В то же время расплачиваться за газ заставляют исключительно молдавское правительство.