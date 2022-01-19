Новую встречу в «нормандском формате» планируют до конца месяца. Украина хочет, чтобы Запад присоединился к установлению перемирия на Донбассе

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Пресс-служба Кремля

Украина хочет, чтобы Запад принял участие в установлении перемирия на Донбассе. Эту идею обсудят на следующей встрече в «нормандском формате».

Об этом рассказал журналистам глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, новая встреча в «нормандском формате» может состояться до конца января. Там хотят договориться о новых механизмах перемирия на Донбассе, в частности, привлечь представителей Запада к верификации режима прекращения огня.

Ермак отметил, что на встрече госсекретаря США Тони Блинкена и президента Владимира Зеленского американский чиновник заверил, что вопросы перспективы членства Украины в НАТО и энергетической безопасности не будут обсуждаться без участия Украины.

Сам Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что США будут продолжать поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией и готовы оказать еще большую помощь в случае вторжения.

«Если Россия реализует какие-то свои новые агрессивные намерения, возобновит агрессию и вторгнется в Украину, мы предоставим еще дополнительное оборудование, кроме того, что уже запланировано», — подчеркнул он.

Также Блинкен обвинил Россию в невыполнении Минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе. Он заявил, что этот конфликт не разрешается через Минский процесс.