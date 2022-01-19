CNN: После переговоров с Россией в команде Байдена царят пессимистические настроения, США хотят увеличить военную помощь Украине
- Автор:
- Олег Панфилович
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Администрация президента США Джо Байдена находится в пессимистическом настроении после переговоров с Россией и рассматривает варианты увеличения военной помощи Украине на случай российского вторжения.
Об этом пишет CNN.
Сообщается, что американские дипломаты вернулись на прошлой неделе из Европы в «мрачном настроении» насчет реальных планов России и возможности Запада ее остановить. «Мы можем причинить [России] некоторую боль [санкциями], но есть большая разница между причинением боли и реальным рычагом воздействия», — сказал CNN высокопоставленный американский чиновник.
Представители Пентагона тем временем обдумывают варианты того, как США могли бы помочь кампании сопротивления в Украине и нанести России максимально возможный ущерб в случае любого вторжения. По данным издания, Центральное разведывательное управление продолжает проводить в США учебную программу по сбору разведданных для украинской разведки. В то же время представитель ЦРУ отверг любые предположения о том, что программа включает партизанскую подготовку.
Также источник издания сообщил, что США оценивают варианты укрепления способности Украины и рассматривают варианты обеспечение украинской армии дополнительными боеприпасами, минометами, противотанковыми ракетами Javelin и зенитно-ракетными комплексами, которые, вероятно, поступят от союзников по НАТО.
- Уже четыре месяца на границе с Украиной находится рекордное количество российских военных — более ста тысяч. Западные и украинские разведки и СМИ постоянно говорят об угрозе вторжения. 11 января NYT сообщила, что РФ перебрасывает в границу с Украиной боевые и транспортные вертолеты.
- Чтобы помешать вторжению, США неделю вели переговоры с российскими дипломатами. В России назвали переговоры безрезультатными и снова угрожали, в США переговоры оценили оптимистичнее и сказали, что мяч на стороне России, хотя не исключили, что РФ все-таки готовит нападение на Украину. В Украине пока официально не подвели итоги переговоров, но президент инициирует встречу с Байденом и Путиным.