Первую туристическую миссию на Международную космическую станцию перенесли на месяц
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Wikipedia
Первую туристическую миссию на Международную космическую станцию (МКС) — Axiom-1 — перенесли на месяц.
Об этом сообщил на своей странице в Twitter космический журналист CNBC Майкл Шитц и выложил скриншот из презентации по поводу запланированных событий.
«NASA сообщает, что миссия Axiom Ax-1 сейчас назначена не раньше 31 марта», — написал он.
В то же время Шитц отметил, что запуск экспериментального спутника CAPSTONE компанией Rocket Lab состоится 19 марта.
В экипаж первой туристической миссии на МКС войдут бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Аллегриа, американский предприниматель по недвижимости и технологиям Ларри Коннор, канадский инвестор Марк Пати, бывший израильский военный пилот и бизнесмен Эйтан Стиббе.
Миссия продлится 8 дней без учета отправки и возвращения, стоимость полета космического корабля Crew Dragon от компании Илона Маска SpaceX с туристами оценивают в $55 миллионов.
- Ранее планировалось, что запуск Crew Dragon с туристами в рамках миссии Axiom-1 состоится 28 февраля.
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