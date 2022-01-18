Первую туристическую миссию на Международную космическую станцию перенесли на месяц

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Первую туристическую миссию на Международную космическую станцию (МКС) — Axiom-1 — перенесли на месяц.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter космический журналист CNBC Майкл Шитц и выложил скриншот из презентации по поводу запланированных событий.

«NASA сообщает, что миссия Axiom Ax-1 сейчас назначена не раньше 31 марта», — написал он.

В то же время Шитц отметил, что запуск экспериментального спутника CAPSTONE компанией Rocket Lab состоится 19 марта.

В экипаж первой туристической миссии на МКС войдут бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Аллегриа, американский предприниматель по недвижимости и технологиям Ларри Коннор, канадский инвестор Марк Пати, бывший израильский военный пилот и бизнесмен Эйтан Стиббе.

Миссия продлится 8 дней без учета отправки и возвращения, стоимость полета космического корабля Crew Dragon от компании Илона Маска SpaceX с туристами оценивают в $55 миллионов.