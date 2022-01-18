Генсек НАТО зовет Россию на новый раунд переговоров. Он планирует предоставить свои предложения по безопасности

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NATO / Website

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг позвал Россию на очередной раунд переговоров. Он планирует предоставить собственные предложения по поводу ситуации с безопасностью в Европе.

Об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, пишет Deutsche Welle.

Он призвал Россию и 30 стран-членов НАТО снова сесть за стол переговоров. Столтенберг подчеркнул, что союзники готовы предоставить свои письменные предложения и работать над конкретными результатами.

Генсек НАТО заявил, что Альянс готов пойти на сокращение рисков военной активности, достижение большей прозрачности в оборонной отрасли и усовершенствование каналов связи.

«Итак, НАТО готово, а союзники по НАТО готовы участвовать и выслушать беспокойство России. Но мы не пойдем на компромисс по основным принципам, таким как право каждой нации выбирать свой путь и способность НАТО защищать всех союзников», — пояснил Столтенберг.