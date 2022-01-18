Генсек НАТО зовет Россию на новый раунд переговоров. Он планирует предоставить свои предложения по безопасности
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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NATO / Website
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг позвал Россию на очередной раунд переговоров. Он планирует предоставить собственные предложения по поводу ситуации с безопасностью в Европе.
Об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, пишет Deutsche Welle.
Он призвал Россию и 30 стран-членов НАТО снова сесть за стол переговоров. Столтенберг подчеркнул, что союзники готовы предоставить свои письменные предложения и работать над конкретными результатами.
Генсек НАТО заявил, что Альянс готов пойти на сокращение рисков военной активности, достижение большей прозрачности в оборонной отрасли и усовершенствование каналов связи.
«Итак, НАТО готово, а союзники по НАТО готовы участвовать и выслушать беспокойство России. Но мы не пойдем на компромисс по основным принципам, таким как право каждой нации выбирать свой путь и способность НАТО защищать всех союзников», — пояснил Столтенберг.
- Россия требует гарантий нерасширения НАТО на восток Европы, сокращения количества военных учений, отказа от принятия Украины в НАТО и неразмещения ракет на ее территории. НАТО на переговорах 12 января отказало России в основных требованиях. Стороны договорились продолжить диалог, но РФ в это время накапливает войска у границ Украины.
- Генсек НАТО Столтенберг предупреждал, что переговоры с Россией полностью не разрешат кризис безопасности для Европы и Украины. Он надеется, что на этом этапе удастся запустить процесс предотвращения войны.