В Гонконге из-за коронавируса уничтожат около 2 тысяч хомяков. У животных выявили штамм «Дельта»
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Kim Green / Unsplash
В Гонконге уничтожат около 2 тысяч хомяков с коронавирусом из-за подозрений, что они могут заражать людей.
Об этом сообщает газета South China Morning Post.
Соответствующее решение власти приняли после того, как коронавирус выявили у 23-летней работницы и одной посетительницы зоомагазина, в котором продавались хомяки.
Позже COVID-19 подтвердили у 11 хомяков из этого магазина. Также уточняется, что животные были ввезены из Нидерландов и имели вариант коронавируса «Дельта».
Министр здравоохранения Гонконга София Чан во время пресс-конференции заявила, что власти решили временно запретить импорт и продажу домашних грызунов, сообщает Reuters. Тех хомяков, которых купили после 22 декабря 2021 года, требуют передать властям и не оставлять на улице.
По словам декана Колледжа ветеринарной медицины и наук о природе в Гонконге профессора Николауса Остерридера, цепочки передачи вируса от человека к животному редки, но встречаются, как и в случае с норками.
«Хомяки очень восприимчивы к SARS-CoV-2 и могут производить большое количество вируса», — заверил он.
- В апреле 2020 года у норок начали выявлять мутированную форму коронавируса. У животных наблюдались проблемы с дыханием и повышенная смертность. Первыми о больных животных заявили Дания и Испания, впоследствии ВОЗ сообщила о случаях заражения норок в Нидерландах, Италии, США и Швеции. Норки тоже заражали людей.
- Дания решила забить 17 млн норок на 1 080 фермах, фермеры выступили против такого решения. Они отметили, что действия правительства незаконны, а убийство норок уничтожит бизнес многих из них. Дания в результате ввела локдаун на севере страны.
- Из-за скандала с норками министр сельского хозяйства Могенс Йенсен подал в отставку. Сразу после умерщвления животных власти Дании объявили об исчезновении штамма коронавируса.
- Позже стало известно, что могильники норок, экстренно уничтоженных после выявления у них штамма мутированного COVID-19, могли загрязнить грунтовые воды.