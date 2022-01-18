В Гонконге из-за коронавируса уничтожат около 2 тысяч хомяков. У животных выявили штамм «Дельта»

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В Гонконге уничтожат около 2 тысяч хомяков с коронавирусом из-за подозрений, что они могут заражать людей.

Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Соответствующее решение власти приняли после того, как коронавирус выявили у 23-летней работницы и одной посетительницы зоомагазина, в котором продавались хомяки.

Позже COVID-19 подтвердили у 11 хомяков из этого магазина. Также уточняется, что животные были ввезены из Нидерландов и имели вариант коронавируса «Дельта».

Министр здравоохранения Гонконга София Чан во время пресс-конференции заявила, что власти решили временно запретить импорт и продажу домашних грызунов, сообщает Reuters. Тех хомяков, которых купили после 22 декабря 2021 года, требуют передать властям и не оставлять на улице.

По словам декана Колледжа ветеринарной медицины и наук о природе в Гонконге профессора Николауса Остерридера, цепочки передачи вируса от человека к животному редки, но встречаются, как и в случае с норками.

«Хомяки очень восприимчивы к SARS-CoV-2 и могут производить большое количество вируса», — заверил он.