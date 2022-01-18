Первый президент Казахстана Назарбаев впервые с начала протестов выступил с обращением: заявил, что на пенсии и не уезжал из страны

Новости

Пресс-служба президента Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который ни разу не появлялся на публике с начала протестов в стране, впервые выступил с видеообращением.

Он заявил, что ушел на пенсию и находится «на заслуженном отдыхе» в столице страны Нур-Султане, которую, кстати, назвали в его честь: «Я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером».

Слухи о конфликте в казахстанской элите и разделе власти он назвал «совершенно безосновательными».

Назарбаев отметил, что Токаев имеет всю полноту власти, призвал казахов поддержать его реформы, а также анонсировал, что Токаева выберут главой правящей партии Nur Otan.

Что касается протестов, всколыхнувших Казахстан в начале января, их целью Назарбаев назвал «разрушение целостности страны».