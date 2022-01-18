КНДР подтвердила запуск двух тактических управляемых ракет. Они «точно поразили цель»

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Алиса Игина / «Бабель»

Северная Корея подтвердила, что 17 января провела испытание двух тактических управляемых ракет. Заявление Пхеньяна 18 января опубликовало Центральное информационное агентство Северной Кореи.

Ракеты, запущенные с западной части КНДР, «точно поразили цель на острове в Восточном море Кореи». Целью испытаний было «изучить оружие и подтвердить его правильность, безопасность и эффективность».

В понедельник, 17 января, южнокорейские военные заявили, что обнаружили две баллистические ракеты малой дальности. По предварительным оценкам Японии, полет ракет составляет около 300 км с максимальной высотой 50 км.

Эти испытания прошли вслед за тремя предыдущими: Северная Корея заявила об успешных испытаниях гиперзвуковых ракет 5 января и 11 января, а 14 января Пхеньян также опробовал две баллистические ракеты малой дальности, которые запустил с поезда.