Хакеры атаковали ресурс Prozorro и райсуд Киева

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Неизвестные хакеры вновь атаковали государственные структуры Украины.

Госспецсвязь сообщила об атаке на сайт системы электронных закупок Prozorro. Атаку заметили в 8:00 — на странице форума Prozorro Infobox появилось сообщение, аналогичное тем, которые разместили на госсайтах после кибератаки 14 января. Страница форума отключена — Prozorro Infobox и портал Prozorro не пострадали, система публичных закупок работает в штатном режиме.

В Prozorro заявили, что форум Prozorro Infobox — это отдельная система, никак не связанная с электронной системой публичных закупок.

«Ни информационный ресурс Prozorro Infobox, ни сам портал prozorro.gov.ua не пострадали [...]. Мы отключили форум Prozorro Infobox, проводим расследование и работаем над возобновлением его работы. По имеющимся в настоящее время данным, вмешательства в персональные данные пользователей и сам контент Prozorro Infobox не было», — сказано в сообщении.

Шевченковский районный суд Киева сообщает о проблемах с доступом к электронной почте, сайту на портале «Судебная власть», подсистеме «Электронный суд», функционалу автоматизированной системы документооборота суда и реестрам. Их работа приостановлена.

Специалисты пытаются восстановить доступ. В суде прямо не сообщают о хакерских атаках, но указывают, что вопросом заняты органы по борьбе с киберпреступностью.