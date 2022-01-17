Россия и Беларусь в феврале проведут совместные учения. Лукашенко заявил о наращивании «военного контингента» Украины
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- Костя Андрейковец
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Пул Первого / Telegram
В феврале войска Беларуси и России проведут совместные учения на западных и южных границах. Маневры пройдут на территории Беларуси вблизи границ Украины и ЕС.
Об этом сообщает госагенство БелТА.
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что все вопросы с российской стороной согласованы, но точная дата начала еще определяется.
«Это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами: Западу [страны Балтии и Польша] и югу [Украина]», — заявил самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, акцентировав внимание на Украине.
По его словам, вблизи границ Беларуси «идет наращивание военного контингента» Украины, в том числе за счет «националистов-радикалов».
«Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения Национальной гвардии из националистов-радикалов. Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие. И это все в непосредственной близости от государственной границы нашей страны. Опять же, под видом того, что будут бороться с мигрантами. Да мигранты туда даже в страшном сне не попадут», — сказал Лукашенко.
- Украина усиливала северные границы на фоне потока нелегальных мигрантов из Беларуси, которые туда прибыли из стран Ближнего Востока. и возможной подготовки войск России к вторжению в Украину.
- На сегодня вблизи границ Украины собрана 100-тысячная группировка войск РФ, и она продолжает усиливаться. Россия перебрасывает на запад танки, бронетехнику, авиацию и ракетные комплексы, в том числе «Искандеры».
- Украинская разведка, как и американская, сообщала, что Россия собирается сама создать повод для вторжения, проведя спецоперацию на Донбассе или в Приднестровье.