Кибератаку на украинские правительственные сайты связывают со спецслужбами Беларуси

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Новицкий Андрей / УНИАН

За недавней кибератакой на правительственные сайты Украины может стоять группа хакеров, связанных с белорусской разведкой. Речь идет о группе UNC1151.

Об этом сообщил заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергей Демедюк в комментарии Reuters.

«Взлом сайтов был лишь прикрытием для более деструктивных действий, которые происходили за кадром, и последствия которых мы ощутим в ближайшее время», — заявил он.

По словам Демедюка, UNC1151 — это «кибершпионская группа, аффилированная со спецслужбами Беларуси». Она имеет опыт нападений на Литву, Латвию, Польшу и Украину, где, в частности, распространяла нарративы, осуждающие присутствие сил НАТО в Европе.

«Вредоносное программное обеспечение, используемое для шифрования некоторых правительственных серверов, по своим характеристикам очень похоже на то, которое использовала группа ATP-29», — добавил заместитель главы СНБО, напомнив, что ATP-29 подозревается в причастности к взлому сайта Нацкомитета Демократической партии перед президентскими выборами в США в 2016 году

Уже эта группа специализируется на кибершпионаже и связана с российскими спецслужбами (Службой внешней разведки РФ).

Служба безопасности Украины уже расследует причастность спецслужб России к атаке.