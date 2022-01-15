«Дженоа» уволила Андрея Шевченко с должности главного тренера. Он проработал там всего 69 дней

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Главного тренера «Дженоа» Андрея Шевченко отправили в отставку. По заключенному 7 ноября 2021 года контракту он должен был тренировать итальянскую команду до 30 июня 2024 года. Однако договоренность разорвали после 69-дневной работы.

Клуб поблагодарил тренера и его помощников за проделанную работу, но официальную причину увольнения не сообщил.

За время руководства Шевченко генуэзская команда выиграла только одну игру из 11 — у «Салернитаны» (1:0) в Кубке Италии. Семь матчей увенчались поражением, а еще три сыграли вничью. Сейчас «Дженоа» на 19-м месте в Серии А.