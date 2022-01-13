Канцлер Германии анонсировал в ближайшее время переговоры в «нормандском формате». Но дату пока не определили

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Пресс-служба Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал в ближайшее время очередные переговоры в «нормандском формате» по Донбассу. Но он не назвал точную дату и уровень представительства.

Об этом Шольц сообщил на пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте.

Он подчеркнул, что Германия и Франция делают все, чтобы активизировать этот формат. Для этого их представители провели переговоры в России и Украине.

«И мы очень рады, что вскоре переговорщики всех четырех сторон снова встретятся с целью подготовительных переговоров», — заявил Шольц.

В то же время он не назвал четкой даты и кто планирует встретиться. По данным источников «РБК-Украина», речь идет о встрече на уровне внешнеполитических советников Украины, России, Германии и Франции.