OCCRP: Соратник Медведчука Козак через подставную фирму продал за $50 млн российскую нефтикомпанию

Новости

News One

Депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарас Козак, которого подозревают в госизмене вместе с Виктором Медведчуком, продал в 2021 году российскую нефтяную компанию через подставную фирму.

Об этом говорится в расследовании международного объединения журналистов-расследователей «Центр по исследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP).

За $50 миллионов Козак продал «Пурнефть», которая эксплуатирует 69 нефтяных скважин. Компанию купила государственная «Белоруснефть».

За «Пурнефть» стояла малоизвестная подставная компания с Британских Виргинских островов Brimipana Trading. Документы Pandora Papers показали, что Brimipana формально принадлежала гражданину Венгрии украинского происхождения Александру Киселю, но OCCRP установили, что Кисель — прикрытие Козака.

Расследователи выявили несколько связей Киселя с принадлежащими Казаку и его жене компаниями.

В документах Eurobank Cyprus (выявлены среди документов Pandora) фирма Brimipana числилась одним из двух основных источников финансирования кипрской фирмы Soferco Trading Ltd, которой владеет жена Козака Наталия Лавренюк. Brimpana переводила Soferco деньги. Также она заплатила $1 миллион фирме Козака Turul Investments в декабре 2018 года якобы для покупки австрийской фирмы Onyx Aviation, которую ликвидировали в течение года.