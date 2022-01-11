Россия начала очередные военные учения у украинских границ

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Минобороны России

В России заявили о начале военных учений у украинских границ. Их проведут в соседних с Украиной Воронежской, Белгородской, Брянской, а также в Смоленской области.

Об этом пишет Интерфакс.

В этих учениях со стрельбой примут участие около трех тысяч военных и 300 единиц техники, в том числе танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2.

«Каждое подразделение завершит маневры проведением учебного боя с этапом боевой стрельбы, в ходе которого экипажи бронемашин БМП-2 и танков Т-72Б3 покажут навыки совместных действий и поразят мишени, имитирующие техники и живую силу условного противника на расстоянии до 1,2 тысячи метров», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что главным акцентом этих военных учений станет выполнение упражнений по стрельбе, а также по «организации маршей при активном влиянии диверсионно-разведывательных групп «противника» и оборудовании опорных пунктов».