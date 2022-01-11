Россия начала очередные военные учения у украинских границ
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
Минобороны России
В России заявили о начале военных учений у украинских границ. Их проведут в соседних с Украиной Воронежской, Белгородской, Брянской, а также в Смоленской области.
Об этом пишет Интерфакс.
В этих учениях со стрельбой примут участие около трех тысяч военных и 300 единиц техники, в том числе танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2.
«Каждое подразделение завершит маневры проведением учебного боя с этапом боевой стрельбы, в ходе которого экипажи бронемашин БМП-2 и танков Т-72Б3 покажут навыки совместных действий и поразят мишени, имитирующие техники и живую силу условного противника на расстоянии до 1,2 тысячи метров», — говорится в сообщении.
В Минобороны РФ отметили, что главным акцентом этих военных учений станет выполнение упражнений по стрельбе, а также по «организации маршей при активном влиянии диверсионно-разведывательных групп «противника» и оборудовании опорных пунктов».
- Россия сосредоточила вокруг Украины группы войск численностью более 100 тысяч и продолжает стягивать войска. Западные СМИ сообщают, что в масштабном вторжении могут участвовать до 175 тысяч российских военных. Также Россия усиливает группировку боевиков «ЛНР» и «ДНР».
- Россия требует гарантии от НАТО по нерасширению на восток Европы, а 21 декабря министр обороны РФ заявил, что американские ЧВК «готовят на Донбассе провокации с химическим оружием». В США это заявление опровергли и заверили, что «не пойдут на компромисс по ключевым принципам, на которых строится европейская безопасность».
- 10 января в Женеве завершились переговоры по безопасности между США и Россией, длившиеся почти восемь часов. Стороны договорились продолжить консультации.