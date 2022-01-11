Протесты в Казахстане: сумма ущерба превысила $220 миллионов
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- Екатерина Кадакова
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Getty Images / «Бабель»
Сумма ущерба от массовых протестов и беспорядков в Казахстане превысила $220 миллионов.
Об этом сообщили в Национальной палате предпринимателей страны 11 января.
Также отмечается, что основная часть суммы убытков (93,8 млрд тенге — более $217 миллионов) приходится на Алматы.
Всего пострадали 1 528 предпринимателей, из них в Алматы — 1 408.
«Это объекты торговли, откуда мародеры вынесли одежду и обувь, меховые изделия, продукты питания и алкоголь, детские коляски, кассовые аппараты, терминалы для оплаты, оставив предпринимателям битые окна и сломанные двери. Суммы ущерба в подобных магазинах варьируются от 200 тысяч до нескольких миллионов тенге. Кроме того, из частных магазинов вынесены ящики для пожертвований», — рассказали в Нацпалате.
Самые большие убытки зафиксировали в сетевых и ювелирных магазинах, а также в автомобильных салонах.
В то же время ряд предпринимателей до сих пор подсчитывают убытки, так что общая сумма может еще увеличиться.
- В Казахстане 2 января начались масштабные протесты против повышения стоимости топлива, но уже через день они переросли в восстание против провластного режима. Протестующие вышли на улицы с требованием отставки всего правительства, включая фактического лидера Нурсултана Назарбаева и президента Касым-Жомарта Токаева.
- 4 января по всей стране начались столкновения с силовиками, попытки захвата админзданий и мародерства. Президент Казахстана назвал протестующих «террористами» и позвал на помощь войска стран ОДКБ. Казахстанские силовики и армия применили оружие против митингующих, а в Алматы с 6 января началась «зачистка».
- Прокуратура Казахстана возбудила дела о массовых беспорядках и терроризме, а президент Токаев приказал открывать огонь по протестующим без предупреждения.
- По состоянию на утро 11 января в Казахстане, по данным МВД, задержали 9 900 протестующих. Официальных данных о количестве погибших до сих пор нет.
- Президент Токаев уже назначил нового премьер-министра и объявил о поэтапном выводе войск Организации Договора о коллективной безопасности через два дня.