В Женеве завершились переговоры по безопасности США и России. Штаты отвергли ряд российских предложений

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В Женеве завершились переговоры по безопасности между США и Россией, которые длились почти восемь часов. Стороны договорились продолжить консультации.

Об этом сообщили на брифингах заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

В США подчеркнули, что готовы продолжать обсуждать с Россией определенные вопросы безопасности, в частности, касающиеся американских военных учений в Европе, а также контроля за вооружением, особенно размещением ракет.

В то же время большинство других предложений, в частности относительно нерасширения НАТО, были отвергнуты. По словам Шерман, Штаты не позволят России «закрыть» двери для вступления в Альянс.

Также во время переговоров подняли вопросы скопления российских войск на границе Украины. В Госдепе подчеркнули, что если Россия вторгнется в Украину, то Штаты готовы ввести новые санкции, которые будут касаться финансовых институтов РФ, а также экспорта в Россию. Отдельно США нарастят военную поддержку Украины.

«Мы увидим, действительно ли Россия понимает, что лучший способ продолжить дипломатию — это уменьшение напряжения и деэскалация… мы увидим, насколько они серьезно [к этому относятся]», — подчеркнула она.

Обе страны также согласились, что никто не сможет победить в ядерной войне, поэтому ее ни в коем случае не нужно начинать.

В то же время Шерман подчеркнула, что общение с Россией в Женеве следует назвать «дискуссией», а не полноценными «переговорами».

В России отметили, что США «серьезно» подошли к российским предложениям по безопасности и подробно их проанализировали. Рябков подчеркнул, что Россия требует от НАТО прекратить освоение территорий тех государств, которые присоединились к Альянсу после 1997 года.

Он заявил, что Россия настроена серьезно и жестко по этому вопросу.

«Различие между тем, что делаем мы, и что делают США и другие участники западной группы по отношению к нам в том, что мы предлагаем договариваться и конкретно показываем, как нам возможно это сделать, тогда как с американской стороны и со стороны ЕС мы постоянно слышим о какой-то цене, которую России придется заплатить», — объяснил Рябков.

Что касается Украины, то в России вновь подчеркнули, что у них нет никаких планов «нападения» на Украину, а передвижение войск происходит исключительно на российской территории. Однако Рябков подчеркнул, что РФ стремится получить гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО.

В дальнейшем стороны договорились продолжить работу в других форматах переговоров, в частности, во время заседания комиссии Россия — НАТО.