В Женеве завершились переговоры по безопасности США и России. Штаты отвергли ряд российских предложений
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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В Женеве завершились переговоры по безопасности между США и Россией, которые длились почти восемь часов. Стороны договорились продолжить консультации.
Об этом сообщили на брифингах заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США Венди Шерман.
В США подчеркнули, что готовы продолжать обсуждать с Россией определенные вопросы безопасности, в частности, касающиеся американских военных учений в Европе, а также контроля за вооружением, особенно размещением ракет.
В то же время большинство других предложений, в частности относительно нерасширения НАТО, были отвергнуты. По словам Шерман, Штаты не позволят России «закрыть» двери для вступления в Альянс.
Также во время переговоров подняли вопросы скопления российских войск на границе Украины. В Госдепе подчеркнули, что если Россия вторгнется в Украину, то Штаты готовы ввести новые санкции, которые будут касаться финансовых институтов РФ, а также экспорта в Россию. Отдельно США нарастят военную поддержку Украины.
«Мы увидим, действительно ли Россия понимает, что лучший способ продолжить дипломатию — это уменьшение напряжения и деэскалация… мы увидим, насколько они серьезно [к этому относятся]», — подчеркнула она.
Обе страны также согласились, что никто не сможет победить в ядерной войне, поэтому ее ни в коем случае не нужно начинать.
В то же время Шерман подчеркнула, что общение с Россией в Женеве следует назвать «дискуссией», а не полноценными «переговорами».
В России отметили, что США «серьезно» подошли к российским предложениям по безопасности и подробно их проанализировали. Рябков подчеркнул, что Россия требует от НАТО прекратить освоение территорий тех государств, которые присоединились к Альянсу после 1997 года.
Он заявил, что Россия настроена серьезно и жестко по этому вопросу.
«Различие между тем, что делаем мы, и что делают США и другие участники западной группы по отношению к нам в том, что мы предлагаем договариваться и конкретно показываем, как нам возможно это сделать, тогда как с американской стороны и со стороны ЕС мы постоянно слышим о какой-то цене, которую России придется заплатить», — объяснил Рябков.
Что касается Украины, то в России вновь подчеркнули, что у них нет никаких планов «нападения» на Украину, а передвижение войск происходит исключительно на российской территории. Однако Рябков подчеркнул, что РФ стремится получить гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО.
В дальнейшем стороны договорились продолжить работу в других форматах переговоров, в частности, во время заседания комиссии Россия — НАТО.
- 10 января состоялись двусторонние переговоры России и США. 12 января состоится Совет Россия — НАТО, а 13 января начнутся переговоры по линии ОБСЕ с участием стран ЕС, США и РФ.
- Россия потребует гарантий нерасширения НАТО на восток Европы, сокращения количества военных учений, отказа от принятия Украины в НАТО и неразмещения ракет на ее территории.
- Вашингтон заявил, что «не пойдет на компромисс в отношении ключевых принципов, на которых строится европейская безопасность». НАТО решило придерживаться жесткой позиции касательно расширения и права Украины на членство.