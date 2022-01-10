На Донбассе погибли двое украинских военных — подорвались на неизвестном устройстве

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73 морской центр СпП им. кошевого атамана Антина Головатого / Facebook

На Донбассе с начала суток 10 января вооруженные формирования, поддерживаемые Россией, дважды нарушили режим прекращения огня. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, несовместимые с жизнью.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Оккупационные войска открывали огонь в сторону Песков. Они дважды обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе заверили, что подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию на Донбассе и продолжают выполнять задачи, отражая и сдерживая вооруженную российскую агрессию.