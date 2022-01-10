На Донбассе погибли двое украинских военных — подорвались на неизвестном устройстве
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- София Телишевская
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73 морской центр СпП им. кошевого атамана Антина Головатого / Facebook
На Донбассе с начала суток 10 января вооруженные формирования, поддерживаемые Россией, дважды нарушили режим прекращения огня. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, несовместимые с жизнью.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Оккупационные войска открывали огонь в сторону Песков. Они дважды обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В штабе заверили, что подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию на Донбассе и продолжают выполнять задачи, отражая и сдерживая вооруженную российскую агрессию.
- 22 декабря украинская делегация в ТКГ сообщила, что договорилась о возобновлении режима полного прекращения огня на Донбассе. Тогда почти сутки не было обстрелов, но уже к концу дня боевики нарушили перемирие.
- 3 января в результате обстрелов со стороны российских наемников был ранен военнослужащий Объединенных сил.
- Накануне, 8 января, на Донбассе также был ранен украинский военный.
- За 2021 год Вооруженные силы Украины потеряли убитыми 65 военных. Ранения получили 238 военнослужащих. Для сравнения, в 2020 году ВСУ потеряли убитыми 50 человек, но раненых было больше, чем в прошлом году (338 бойцов).