Диалог или конфронтация. Госсекретарь США Блинкен заявил, что у России есть два пути для решения ситуации по Украине

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U.S. Embassy Moldova / Flickr

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал два пути разрешения ситуации вокруг Украины.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Есть два пути в отношении Украины: путь диалога и дипломатии для решения наших разногласий и предотвращения конфронтации, и путь конфронтации и серьезных последствий для России, если она возобновит свою агрессию», – написал генсек США.

Также Блинкен заверил, что США предпочитают дипломатическое решение ситуации, но готовы в координации с европейскими союзниками и партнерами прибегнуть к «тяжким и массовым последствиям», если Россия возобновит свою агрессию в отношении Украины.