Диалог или конфронтация. Госсекретарь США Блинкен заявил, что у России есть два пути для решения ситуации по Украине
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- Екатерина Кадакова
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U.S. Embassy Moldova / Flickr
Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал два пути разрешения ситуации вокруг Украины.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Есть два пути в отношении Украины: путь диалога и дипломатии для решения наших разногласий и предотвращения конфронтации, и путь конфронтации и серьезных последствий для России, если она возобновит свою агрессию», – написал генсек США.
Также Блинкен заверил, что США предпочитают дипломатическое решение ситуации, но готовы в координации с европейскими союзниками и партнерами прибегнуть к «тяжким и массовым последствиям», если Россия возобновит свою агрессию в отношении Украины.
- Россия требует гарантии от НАТО относительно нерасширения на восток Европы, а 21 декабря 2021 года министр обороны РФ заявил, что американские ЧВК «готовят на Донбассе провокации с химическим оружием». В США это заявление опровергли.
- На 12 января запланированы переговоры НАТО с Россией по Украине и безопасности в Европе.
- Перед этим, 10 января, состоится заседание комиссии Украина — НАТО на уровне послов под председательством генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. В нем примет участие министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
- Также 10 января состоится встреча РФ и США, на которой они обсудят гарантии безопасности. Россия уже мало чего ожидает переговоров. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Кремль «разочарован» сигналами США.