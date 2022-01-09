Боевики на Донбассе дважды за сутки нарушили режим тишины, боевую травму получил украинский военный

Новости

Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Боевики на Донбассе 9 января дважды нарушили режим прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения и травмировали украинского военного.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

«Один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья — удовлетворительное», — заверили в штабе.

Также украинские военные рассказали, что боевики открывали огонь в сторону Попасной из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов, а возле Катериновки — из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов.

ВСУ открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.