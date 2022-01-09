МИД: Казахстан не могут покинуть более 100 украинцев, пострадавших или задержанных граждан Украины нет

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Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Из Казахстана из-за массовых протестов не могут вылететь украинцы, только в Алматы находятся 116 граждан Украины.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко «Европейской правде».

«Все застрявшие граждане обеспечены временным жильем и продуктами питания. Угроз их жизни или безопасности нет. Посольство поддерживает со всеми пассажирами постоянную связь и будет информировать их о дальнейших шагах», — рассказал он.

Также Николенко отметил, что международный аэропорт «Алматы» сейчас не принимает и не отправляет гражданские самолеты, поскольку используется для военно-транспортной авиации государств-членов Организации Договора по коллективной безопасности (ОДКБ).

«Учитывая продолжающуюся силовую операцию и сложную ситуацию с безопасностью, в частности в Алматы и Алматинской области, сейчас самым безопасным вариантом для украинцев является оставаться в местах их временного проживания», — подчеркнул спикер.

В то же время, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил дипломатам проработать альтернативные пути выезда украинских граждан из Казахстана, если авиасообщение в ближайшее время не возобновят.

По предварительной информации, на сегодняшний день, 9 января, был запланирован авиарейс по маршруту Нур-Султан — Киев.

Отдельно в МИД Украины сообщили, что погибших, пострадавших или задержанных украинцев во время массовых акций в Казахстане нет.