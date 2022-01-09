МИД: Казахстан не могут покинуть более 100 украинцев, пострадавших или задержанных граждан Украины нет
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook
Из Казахстана из-за массовых протестов не могут вылететь украинцы, только в Алматы находятся 116 граждан Украины.
Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко «Европейской правде».
«Все застрявшие граждане обеспечены временным жильем и продуктами питания. Угроз их жизни или безопасности нет. Посольство поддерживает со всеми пассажирами постоянную связь и будет информировать их о дальнейших шагах», — рассказал он.
Также Николенко отметил, что международный аэропорт «Алматы» сейчас не принимает и не отправляет гражданские самолеты, поскольку используется для военно-транспортной авиации государств-членов Организации Договора по коллективной безопасности (ОДКБ).
«Учитывая продолжающуюся силовую операцию и сложную ситуацию с безопасностью, в частности в Алматы и Алматинской области, сейчас самым безопасным вариантом для украинцев является оставаться в местах их временного проживания», — подчеркнул спикер.
В то же время, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил дипломатам проработать альтернативные пути выезда украинских граждан из Казахстана, если авиасообщение в ближайшее время не возобновят.
По предварительной информации, на сегодняшний день, 9 января, был запланирован авиарейс по маршруту Нур-Султан — Киев.
Отдельно в МИД Украины сообщили, что погибших, пострадавших или задержанных украинцев во время массовых акций в Казахстане нет.
- В Казахстане 2 января начались масштабные протесты против повышения стоимости топлива, но уже через день они переросли в восстание против провластного режима. Протестующие вышли на улицы с требованием отставки всего правительства, включая фактического лидера Нурсултана Назарбаева и президента Касим-Жомарта Токаева.
- 4 января по всей стране начались столкновения с силовиками, попытки захвата админзданий и мародерство. Президент Казахстана назвал протестующих «террористами» и позвал на помощь войска стран ОДКБ. Казахстанские силовики и армия применили оружие против митингующих, а в Алматы 6 января началась «зачистка».
- Прокуратура Казахстана возбудила дела о массовых беспорядках и терроризме, а президент Токаев приказал открывать огонь по протестующим без предупреждения.
- 9 января власти Казахстана заявили, что во всех регионах страны ситуация стабилизировалась и находится под контролем. В Алматы продолжается «зачистка», но перестрелок и больших столкновений уже нет. Войскам сил ОДКБ поручили взять под охрану стратегические объекты. За семь дней протестов задержали 5,8 тысяч человек, в том числе иностранцев.