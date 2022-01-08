Генсек НАТО Столтенберг встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Говорили об Украине

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NATO North Atlantic Treaty / Flickr

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел встречу с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен, в ходе которой они обсудили ситуацию вокруг Украины.

Об этом оба лидера сообщили на своих страницах в Twitter 8 января.

«Мы обсудили наращивание военной силы России в Украине и вокруг нее, а также последствия для европейской безопасности. НАТО продолжает координировать свои действия с нашим стратегическим партнером ЕС, поскольку мы готовимся к переговорам с Россией», — написал Столтенберг.

Урсула фон дер Ляен добавила, что стратегическое партнерство ЕС и НАТО «необходимо для мира и стабильности в Европе».