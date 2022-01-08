Глава ОП Андрей Ермак: Советники лидеров «нормандской четверки» приедут в Украину
- Автор:
- София Телишевская
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Сергей Моргунов / «Бабель»
На следующей неделе с 10 января в Украину приедут политические советники лидеров Германии и Франции, которые встретятся в рамках «нормандского формата» на уровне советников.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
«За последние два дня провел звонок с советником канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном. Договорились продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации», — отметил Ермак и добавил, что вскоре политические советники лидеров стран-участниц «нормандского формата» приедут в Киев.
Также глава ОП сообщил, что он обсудил ситуацию вокруг украинских границ и с помощником Государственного секретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид.
- «Нормандский формат» — это переговоры президетнов Украины, Франции, России и федерального канцлера Германии («нормандской четверки») о войне на Донбассе.
- В последний раз лидеры стран провели встречу в формате видеоконференции в ноябре 2020 года. Встреча вживую в Париже прошла в декабре 2019 года. Украина планировала встречу в 2021 году, но Россия методично избегает подготовки к встрече.
- 8 ноября 2021 года глава МИД РФ Лавров отказался от встречи в рамках формата, сославшись, в том числе, на утверждение итогового документа будущей встречи. 10 ноября Германия и Франция обвинили Россию в срыве запланированных переговоров в «нормандском формате». Они отметили, что РФ выдвигает неприемлемые условия и хочет стать нейтральным посредником.
- В МИД Украины заявили, что Россия таким образом «добивает формат», а в РФ выдвинули условия для встречи — Украина должна выполнить все Минские договоренности.
- 15 декабря президент Зеленский провел встречу с лидерами Франции и Германии, обсудив российскую угрозу и курс в НАТО.
- 6 января 2022 года заместитель главы Администрации президента РФ заявил, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной по Донбассу в «нормандском формате».