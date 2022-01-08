Глава ОП Андрей Ермак: Советники лидеров «нормандской четверки» приедут в Украину

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Сергей Моргунов / «Бабель»

На следующей неделе с 10 января в Украину приедут политические советники лидеров Германии и Франции, которые встретятся в рамках «нормандского формата» на уровне советников.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

«За последние два дня провел звонок с советником канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном. Договорились продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации», — отметил Ермак и добавил, что вскоре политические советники лидеров стран-участниц «нормандского формата» приедут в Киев.

Также глава ОП сообщил, что он обсудил ситуацию вокруг украинских границ и с помощником Государственного секретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид.