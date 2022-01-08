Зеленский призвал Сенат США ввести санкции против «Северного потока — 2»
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- София Телишевская
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Пресс-служба Офиса президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы. Он предусматривает введение санкций против российского газопровода «Северный поток — 2».
«Украина просит всех своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы», — отметил президент.
- 10 сентября 2021 года строительство трубопровода «Северный поток – 2» полностью завершили. По нему Россия хочет поставлять газ в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Его сертификацию пока приостановили. Германия заявляла, что его запустят не раньше второго квартала 2022 года.
- 16 декабря 2021 года Европарламент (ЕП) принял резолюцию, в которой осудил стягивание российских войск на границу с Украиной и требует от России вывести свои силы и прекратить угрожать соседней стране.