Госдеп США разрешил работникам своего Генконсульства покинуть Алматы
- Автор:
- София Телишевская
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Ben Schumin / Flickr
На фоне протестов в Казахстане Госдепартамент США разрешил сотрудникам своего Генконсульства в Алматы покинуть страну.
В официальном сообщении Госдепа говорится, что «не критические» работники и члены их семей могут по желанию покинуть Алматы.
Ведомство подчеркнуло, что «в городе возможны демонстрации, протесты и нападения», которые могут оказать серьезное влияние на способность посольства США предоставлять консульские услуги.
- В Казахстане 2 января начались масштабные протесты против повышения стоимости топлива, но уже через день они переросли в восстание против правящего режима. Протестующие вышли на улицы с требованием отставки всего правительства, включая фактического лидера Нурсултана Назарбаева и президента Касым-Жомарта Токаева.
- 4 января по всей стране начались стычки с силовиками, попытки захвата админзданий и мародерства. Президент Казахстана назвал протестующих «террористами» и запросил помощь войск стран ОДКБ. Казахстанские силовики и армия применили против митингующих оружие, а в Алматы с 6 января началась «зачистка».
- Прокуратура Казахстана завела дела о массовых беспорядках и терроризме, а президент Токаев приказал открывать огонь по протестующим без предупреждения.