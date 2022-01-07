Франция и Германия инициировали встречу «нормандского формата» в ближайшие недели

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Артем Марков / Дарья Светлова / «Бабель»

Франция и Германия инициировали в ближайшие недели встречу лидеров «нормандской четверки» по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с коллегией Еврокомиссии заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Укринформ.

«С канцлером Шольцем [канцлер Германии] мы предложили провести еще одну встречу в течение следующих недель [...]. Геополитическая ситуация в регионе требует, чтобы Европа и ЕС предлагали свое видение, действовали и садились за стол переговоров со всеми участниками, чтобы продвигаться вперед по этим ключевым направлениям», — сказал Макрон.

Он подчеркнул, что вопрос развития безопасности и обороны Европы будет одним из главных направлений во время председательства Франции в Совете ЕС в следующие полгода.