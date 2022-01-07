ГБР опровергает информацию об аресте активов «5 канала» и «Прямого» по делу Петра Порошенко
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Петро Порошенко / Flickr
Государственное бюро расследований опровергло информацию партии «Европейская солидарность» об аресте активов «5 канала» и телеканала «Прямой» по делу о поставках угля с оккупированного Донбасса, в котором фигурирует Петр Порошенко.
Опровержение ГБР опубликовало 7 января.
Государственное бюро объяснило: 6 января Печерский районный суд Киева арестовал недвижимость и корпоративные права Петра Порошенко. Однако на корпоративные права на каналы и их активы арест не налагался — их владельцем является медиахолдинг «Вільні медіа».
Напомним, что об аресте активов «5 канала» и «Прямого» сообщила 6 января партия Порошенко «Европейская солидарность».
18 февраля 2021 года Порошенко за «большие деньги» купил телеканал «Прямой», «5 канал» и так ему принадлежал. 8 ноября 2021 года эти телеканалы перешли в собственность новосозданного медиахолдинга «Вільні медіа».
- В середине декабря Порошенко подписали подозрение в государственной измене из-за поставок угля с оккупированного Донбасса. По версии следователей, Порошенко в 2014 году сорвал поставки угля из ЮАР и позволил организовать поставки с оккупированного Донбасса. По делу о поставках угля с оккупированного Донбасса проходят также глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.
- Порошенко подозрение не вручили, он выехал из страны с рабочими визитами, в Украину обещает вернуться 17 января.
- 24 декабря Офис генерального прокурора заявил, что будет просить суд арестовать Петра Порошенко. В качестве альтернативы аресту там предлагают назначить залог — миллиард гривен.