SpaceX провела первый в этом году запуск группы интернет-спутников Starlink
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Twitter / SpaceX
Американская компания SpaceX провела первый в этом году запуск группы спутников интернет-покрытия системы Starlink.
На низкую околоземную орбиту запустили 49 спутников. Запуск провели со стартового комплекса 39A центра Кеннеди во Флориде в 23:49 по киевскому времени. Груз на орбиту вывела ракета-носитель Falcon 9, которая в свое время запускала миссии GPS III-4, GPS III-5 и Inspiration4 с гражданским экипажем.
Запуск Starlink прошел успешно. Первая ступень ракеты вернулась на Землю и приземлилась на беспилотный корабль A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане через 14 минут полета.
- SpaceX вывела на орбиту около 2 тысяч спутников Starlink и планирует сеть в 30 тысяч. Последняя в 2021 году партия «ушла» на орбиту 18 декабря. При этом SpaceX уже меняла траекторию некоторых спутников Starlink, чтобы они не столкнулись с космическим мусором.
- Накануне Маску, SpaceX и Starlink высказал претензии глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер, заявив, что Маск устанавливает свои правила для космической коммерции.
- 28 декабря на спутники компании Маска в ООН пожаловался Китай. Они якобы едва не столкнулись с космической станцией КНР.
- Маск отвергает обвинения.