«Талибан» призвал власти Казахстана и протестующих к диалогу. Афганистан — наблюдатель в ОДКБ
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- Костя Андрейковец
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Getty / Anadolu Agency / Contributor
Радикальное исламское движение «Талибан», которое в августе 2021 года захватило власть в Афганистане, призвало власти Казахстана и протестующих к мирному диалогу.
Соответствующее заявление опубликовал спикер Министерства иностранных дел Афганистана Абдул Кахара Балхи в Twitter.
«Исламский эмират Афганистан» внимательно следит за текущей ситуацией в Казахстане и как сосед и торговый партнер обеспокоен недавними беспорядками в стране. Призываем правительство и протестующих решить проблемы путем мирного диалога, чтобы в страну вернулся мир», — написал Балхи.
Афганистан с 2013 года — государство-наблюдатель при парламентской ассамблее Организации Договора по коллективной безопасности. При смене власти в Афганистане страна этот статус не утратила. При этом в России и Казахстане «Талибан» признан террористической организацией.
- В Казахстане 2 января начались масштабные протесты против повышения стоимости топлива, но уже через день они переросли в восстание против правящего режима. Протестующие вышли на улицы с требованием отставки всего правительства, включая фактического лидера Нурсултана Назарбаева и президента Касым-Жомарта Токаева.
- 4 января по всей стране начались стычки с силовиками, попытки захвата админзданий и мародерства. Президент Казахстана назвал протестующих «террористами» и запросил на помощь войска стран ОДКБ. Казахстанские силовики и армия применили оружие против митингующих, а в Алматы с 6 января началась «зачистка».
- По состоянию на 6 января в ходе протестов погибли минимум 30 демонстрантов. В МВД заявили о 18 погибших силовиках. В общей сложности ранения получили более тысячи человек, задержаны — почти 2,5 тысячи. Точных данных о количестве погибших до сих пор нет.