Синоптики прогнозируют в Украине теплое Рождество, но в Карпатах будет до -14 °С

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Pixabay / LorysCats

В Рождество в Украине будет комфортная погода.

По данным Sinoptik.ua, осадков и сильных морозов не ожидается, во всех регионах температура будет около 0 °С с небольшим ветром до 8 м/с.

На западе Украины днем температура воздуха будет от -1 до +2 °С, погода будет облачной, но без осадков. Лишь во Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях рано утром пройдет небольшой снег.

В Карпаты на Рождество, по данным синоптиков, придут умеренные морозы — до -14 °С в Буковеле и до -8 °С на Драгобрате. Погода будет ясной, осадков не ожидается. Но на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется третий уровень снеголавинной опасности. Снег слабо закреплен на крутых склонах, и спровоцировать схождение лавины может что угодно.

В Сумской, Черниговской и Житомирской областях температура воздуха на Рождество будет колебаться от -1 до +2 °С. В ночь с 6 на 7 января пройдет снег, а в праздничный день ожидается ясная погода.

В Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях столбики термометров днем поднимутся до +3...+4 °С. Утром будет облачно, но ближе к обеду небо прояснится. Осадков не предполагается.

В Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Винницкой и Кировоградской областях термометры покажут около 0 °С. В ночь на Рождество возможен небольшой дождь со снегом.

В Киеве днем ожидается -2 °С, без осадков, но погода в течение дня будет пасмурной.