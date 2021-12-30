Италия и Греция сообщили о самом большом с начала пандемии количестве новых больных ковидом
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Немеш Янош / УНИАН
Италия и Греция отчитались о самом высоком с начала пандемии показателе новых больных коронавирусом.
Министерство здравоохранения Италии сообщило о 126 888 новых больных. В Италии с начала пандемии (февраль 2020 года) зарегистрировано 137 247 смертей от коронавируса, что является вторым наибольшим показателем по количеству жертв в Европе после Великобритании и девятым по величине в мире.
В Греции же за сутки – 35 580 новых больных. В стране третий день подряд фиксируют рекордные показатели, власти страны связывают это со штаммом коронавируса «Омикрон» — более 60% новых случаев связаны с ним.
- В 2020 году от коронавируса умерло 1,8 миллиона человек, а в 2021 году — 3,5 миллиона, «хотя фактическое количество намного выше». По словам главы ВОЗ, штаммы «Дельта» и «Омикрон» — это двойные угрозы, которые увеличивают количество случаев заболевания до рекордных цифр, что снова приводит к резкому увеличению количества госпитализаций и смертей.
- Что касается вакцинации, то 92 государства-члена ВОЗ из 194 не достигли целевого показателя в 40% (Украина его достигла). Это происходит в основном в странах с низким уровнем доходов. Если они получают вакцины, то почти под конец срока их годности. Кроме того, вакцины они часто получают без ключевых компонентов, таких как шприцы. Напомним, что вакцинация еще не началась в трех странах: Бурунди, Эритрее и Северной Корее.