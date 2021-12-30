В столичном Гостином дворе начинаются противоаварийные работы. Их стоимость — 33,2 млн гривен
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- Костя Андрейковец
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Wikipedia / Sergiy Klymenko
В пятницу, 31 декабря, в столичном Гостином дворе на Подоле стартуют противоаварийные работы.
Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Национальный заповедник «София Киевская», на балансе которого находится памятник культуры, определил подрядчиком ООО «Инжиниринговая компания Планета-Строй». Общая стоимость работ — 33 203 881 гривна.
«Впереди два активных месяца, за которые подрядчик должен обеспечить для памятка надлежащее состояние для дальнейшей реставрации. Но главное — мы приступаем к восстановлению Гостиного двора. Не только де-юре, но и де-факто», — заявил министр.
Подрядчик за два месяца должен провести чистку кирпича, металлических элементов и железобетонных перекрытий, обустроить парапеты и перила, расчистить внутренний двор от мусора, а также накрыть армированной пленкой стены и перекрытия.
- 30 января 2021 года Министерство культуры обратилось в Кабинет министров с просьбой передать ему на баланс здание Гостиного двора. Министр Ткаченко заявил, что там планируется создать Музей современного искусства и культурный хаб. 18 июня 2021 года Фонд госимущества решил передать Гостиный двор Минкультуры.
- 19 мая Гостиный двор получил статус памятника национального значения — это позволит его отреставрировать.