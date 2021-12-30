Зеленский утвердил даты призывов на срочную военную службу в 2022 году
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Пресс-служба Офиса президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил сроки увольнения в запас военнослужащих и проведение призывов на срочную военную службу в 2022 году.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Согласно документу, следующие призывы украинцев на срочную военную службу состоятся с апреля по июнь и с октября по декабрь. Призывные комиссии начнут работу с 1 апреля и 1 октября 2022 года, а подготовительные мероприятия должны начать на месяц раньше этих дат.
Также в Офисе президента подчеркнули, что призванных на срочную военную службу не отправляют в зону проведения Операции объединенных сил на Донбассе, их привлекают к комплектованию арсеналов, баз, складов, центров хранения боезапаса, а также на должности, связанные с обеспечением жизнедеятельности воинских частей в пунктах постоянной дислокации (кроме дислоцируемых в Донецкой и Луганской областях).
В то же время, не будут подлежать призыву студенты дневной формы обучения заведений общего среднего образования III степени и профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального высшего образования, высшего образования.
Отсрочка от призыва также предоставляется украинцам, которые проходят военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса при высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования, по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и состояния здоровья.
Вопрос о призыве или освобождении от него будут рассматривать районные или городские призывные комиссии.
Кроме этого, документом предусматривается, что военные, у которых истек срок срочной военной службы, будут уволены в запас в апреле — июне и октябре — декабре.
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