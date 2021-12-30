Вице-канцлер Германии допустил остановку «Северного потока — 2» в случае усиления угрозы для Украины
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Nord Stream 2 / Aксель Шмідт
Российский газопровод «Северный поток — 2» может быть остановлен в случае обострения ситуации с Украиной.
Об этом заявил вице-канцлер Германии, федеральный министр экономики и защиты климата Роберт Хабэк в эфире немецкого телеканала ZDF, сообщает Deutsche Welle.
«Политика должна быть сосредоточена на политических вопросах — их необходимо анализировать с точки зрения внешней политики и геополитики. Это значит, что с учетом ситуации на востоке Украины и наращивания там российских войск придется принимать политические решения о том, какие санкции могут быть применены в случае нового острого конфликта», — сказал он.
По мнению замглавы немецкого правительства, Запад должен противодействовать возможному отвлечению внимания от Украины как страны, осуществляющей транзит газа. В частности, он призвал поддерживать переход Украины на возобновляемые источники энергии, для этого Министерство экономики и защиты климата Германии выделит €150 миллионов.
В то же время Хабек поддержал решение федерального правительства не вмешиваться в сертификацию газопровода «Северный поток — 2» и рассматривать его только согласно законодательству.
«Мы — правовое государство, и разрешения выдаются в соответствии с законом», — сказал он.
- Накануне, 29 декабря, глава российского «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что вторая нить «Северного потока — 2» заполнена газом и газопровод полностью готов к работе.
- Строительство трубопровода «Северный поток – 2» полностью завершили 10 сентября. По нему Россия хочет поставлять газ в Германию через морские территории РФ, Германии, Финляндии, Швеции и Дании. Его сертификацию пока приостановили. Германия заявляла, что его запустят не раньше второго квартала 2022 года.