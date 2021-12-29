Путин и Лукашенко договорились провести военные учения в Беларуси в начале следующего года
- Автор:
- Олег Панфилович
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Пул Первого / Telegram
Президент России Владимир Путин и самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко договорились провести в начале следующего года совместные военные учения.
Об этом пишет беларусское агентство Белта.
«Знаю, вы и ваши военные рассматриваете мои предложения по учениям на территории Беларуси. Хотелось бы, чтобы эти решения были приняты вами. Это на пользу беларусско-российским отношениям будет», — заявил Лукашенко во время встречи с Путиным.
Российский лидер согласился с этим предложением. «Как вы и предлагали, мы проведем в начале года. Там военные согласуют. В марте или феврале. Не знаю, когда они решат», — сказал Путин.
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