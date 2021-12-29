Еврокомиссар Боррель предложит ЕС создать в Украине военную учебную миссию

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European Parliament / Flickr

Верховный комиссар Европейского Союза по внешней политике Жозеп Боррель в ближайшее время предложит создать в Украине военную учебную миссию Евросоюза.

Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на интервью Борреля немецкому изданию Die Welt.

«Мы на месте уже оценили, что нужно украинцам, чем мы можем реально помочь, сколько стоит такая миссия и кто может в ней участвовать», — сказал Боррель. Он добавил, что в ближайшее время озвучит это предложение представителям ЕС.

Глава европейской дипломатии также напомнил, что недавно ЕС принял решение выделить Украине €31 миллион на военные нужды.